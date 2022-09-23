Новые хранилища, прошивальный аппарат и другое оборудование закупили для городского архива в Нижнем Новгороде

Новое оборудование появилось в городском архиве Нижнего Новгорода, сообщила директор МКУ «Архив города Нижнего Новгорода» Людмила Сурина.

По ее словам, в архиве была обновлена кровля, заменена проводка, размещены новые стеллажи и архивохранилища, соответствующие современным требованиям пожарной безопасности.

- Стены в помещениях выполнены не из горючих материалов. Установлена порошковая система пожаротушения. А новое оборудование сделало труд архивистов гораздо безопаснее, - рассказала она.

Установлено новое оборудование, которое значительно упрощает работу сотрудников архива. Так, например, появился автоматический прошивальный аппарат, благодаря которому папки больше не нужно прошивать вручную. Это положительно сказалось на скорости работы, к тому же аппарат сам себя очищает.

В архиве с инспекцией побывал глава города Юрий Шалабаев. Мэр города наградил лучших сотрудников органгизации грамотами и благодарностями.

- Архив – это очень атмосферное место, ведь здесь хранится история. Когда исследователям необходима какая-то информация, они обращаются именно сюда. Многие сотрудники работают в городском архиве практически с момента его основания и по-настоящему преданы своему делу, - подчеркнул он.