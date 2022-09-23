Около килограмма наркотиков вырастил мужчина в квартире на улице Оранжерейной в Нижнем Новгороде

31-летнего мужчину задержали вы Нижнем Новгороде по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

В квартире подозреваемого на улице Оранжерейной проведен обыск. Стражи порядка обнаружили 11 кустов запрещенных растений, 4 пакета с уже высушенными растениями, 6 ламп, удобрения, упаковки, мобильный телефон и банковские карты. Общая масса запрещенного вещества составила порядка 1 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ». В ходе расследования полицейские также выяснили, что квартира была приобретена специально для этих целей. Там были организованы боксы для выращивания запрещенных растений. Далее наркотик расфасовывался по дозам и распространялся через тайники.

Подозреваемый признал свою вину, его поместили под домашний арест. За незаконные действия мужчина может получить от 10 до 20 лет тюрьмы.