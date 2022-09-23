Участок дороги в Воскресенском районе отремонтировали по технологии холодного ресайклинга. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Подъезд к селу Староустье в Воскресенском районе отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность обновленного участка составила чуть более 1,2 километра, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как рассказал директор ГКУ НО «ГУАД» Владимир Тужилин, подрядчик управился за две недели. Обновление асфальта было выполнено с применением технологии холодного ресайклинга, при котором снимается старое покрытие, измельчается и смешивается с вяжущими компонентами прямо на дороге. Так получается высокопрочное основание, на которое укладывают новый асфальт.

Кроме нового асфальта также было выполнено укрепление обочин щебнем, поставлен новый остановочный павильон и сделан удобный заездной карман для автобусов. За весь объем работ подрядчик получил 20,5 млн рублей.

По данным регионального правительства, всего в Воскресенском районе в 2022 году были приведены в порядок четыре участка дорог общей протяженностью 35,6 км. На эти цели было потрачено более 600 млн рублей.

К слову, за три года года по национальному проекту БКАД в Нижегородской области было отремонтировано почти 732 километра дорог, ведущих к населенным пунктам.

- Работы по обеспечению связанности сельских территорий дорогами с твердым качественным покрытием продолжатся, поскольку это позволяет создавать условия для комфортного передвижения жителей и устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств, - подчеркнули в правительстве Нижегородской области.