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Происшествия23 сентября 2022 11:35

Нижегородскому риелтору дали условный срок за мошенничество с маткапиталом на 9 млн рублей

Подсудимой насчитали 21 эпизод мошенничества
Мария СОРОКИНА

Суд вынес приговор женщине-риелтору, обвиняемой в 21 эпизоде мошенничества на территории Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в период с 2016 по 2017 год злоумышленница совместно с директором кредитно-потребительского кооператива реализовали преступную схему с целью обогащения. Они находили женщин, имеющих право на маткапитал, и фиктивно оформляли договоры купли-продажи имущества.

Таким образом, ущерб пенсионному фонду РФ составил порядка 9 млн рублей.

Директор КПК скрылся и объявлен в федеральный розыск. Женщину-риелтора задержали, она призналась в содеянном. По решению суда она получила 5 лет условного срока. Приговор вступил в законную силу.