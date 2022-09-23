Административные дела возбуждены на двух нижегородских перевозчиков из-за нарушений

Отмечена ритмичная работа маршрута А-71 в вечернее время. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Административные дела возбудили на двух перевозчиков в Нижнем Новгороде из-за нарушений. Информация о маршрутках Т-29 и Т-59 не передавалась в навигационную систему. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

В остальном отмечено улучшение работы общественного транспорта на ряде маршрутов. Так, вечером стала лучше ходить маршрутка Т-87.

– Количество транспортных средств увеличено, движение продолжается до 23:00, – подчеркнул рассказал начальник отдела контроля пассажирских перевозок ГКУ НО «ЦРТС» Артак Авагян. – Отмечено увеличение выпуска транспортных средств на маршрутах Т-24, Т-57 и Т-59 в вечернее время.

Также значительно лучше в навигационной системе отображаются маршрутки Т-45, ритмичнее работать вечером стали автобусы А -71.

– В ходе вчерашнего вечернего рейда отмечена высокая востребованность и эффективная работа маршрута А-90. Интервальность движения на маршруте составляет в часы пик от 4 до 8 минут, в межпиковое от 6 до 14 минут, – добавил Артак Авагян.

Напомним, что работа маршрутки Т-40 продлена в Нижнем Новгороде до 23:00. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров в вечернее время.

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