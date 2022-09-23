Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в Богородске завершится в 2023 году

Ликвидация несанкционированной свалки ТКО в Богородске ведется в рамках нацпроекта «Экология». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Несанкционированную свалку ТКО, которая считается самой крупной в Нижегородской области, рекультивируют в Богородске в 2023 году. Работы ведутся в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Раньше эта свалка была муниципальной и сюда свыше пятидесяти лет свозились отходы со всего Богородского района. Большая часть мусора здесь – это твердые коммунальные отходы 4-5 классов опасности, которые занимают территорию более 45 гектаров.

- Срок реализации проекта – 14 месяцев. В итоге самая крупная свалка Нижегородской области, расположенная в Богородске, будет рекультивирована в следующем году в соответствии с установленными сроками федерального проекта «Чистая страна, - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Рекультивация позволит улучшить экологическую ситуацию в данной местности, также станет лучше жизнь более 60 тысяч человек. Ликвидацию свалки проведут в два этапа: сначала проведут технические работы (дегазация, гидроизоляция и т.д.), а затем биологические (посев многолетних трав и уход за ними).

В настоящее время на территории бывшей несанкционированной свалки идет очистка прилегающей территории от навала мусора, формируется тело полигона. На месте работает 22 человека.

- До конца 2022 года планируется завершить подготовительный этап в полном объеме и сформировать тело свалки на 50 процентов, - поделился заместитель руководителя проекта АО «ГК «ЕКС» Сергей Ермошенков.

Кстати, стоимость рекультивации свалки сейчас оценивается в 724,3 миллиона рублей. Расходы сократились на 445 миллионов рублей, а это значит, что сэкономленные деньги направят в другое русло. Так, деньги пойдут на досрочную ликвидацию свалок в Володарске и Нижнем Новгороде – на улице Заовражной и Московском шоссе в районе домов №473 и №475.

Напомним, что 24 сентября 2020 года жители городов Богородск и Дзержинск в Нижегородской области проснулись от запаха гари. Поначалу никто из них не мог понять, что именно загорелось, но потом стало понятно, что виной всему огромная свалка площадью 15 гектаров.

- Под Богородском ночью видимость нулевая. Свалка продолжает гореть, - пожаловались местные жители позже.

К слову, на рекультивацию свалки на улице Заовражной в Нижнем Новгороде потратят 110 миллионов рублей. Площадь, подлежащая рекультивации - 3,64 га. Проект предусматривает ее рекультивацию и будет реализован в течение 12 месяцев.

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