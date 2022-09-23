Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о частичной мобилизации в Нижегородской области. В соответствии с ним все органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны оказать содействие военным комиссариатам.

- Это касается организации своевременного оповещения и явки граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, - говорится в указе. – Также они должны оказать содействие в предоставлении зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации.

Как сообщается, указ вступает в силу с 23 сентября. Одновременно с этим все юридические лица и индивидуальные предприниматели должны совместно с комиссариатами уточнить документы воинского учета. Также они должны предоставить в комиссариат сведения о сотрудниках, необходимых для деятельности компании. И, наконец, они обязаны освободить от работы сотрудников, попадающих под частичную мобилизацию, при этом сохранив за ними рабочие места.