Трамвай №3 не будет ходить в Нижнем Новгороде 23-24 сентября

Движение трамвайного маршрута №3 временно приостановят. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Движение трамвая №3, следующего по маршруту «Московский вокзал (ул. Прокофьева) – Парк Дубки», временно прекратится в Нижнем Новгороде. Ограничение движения запланировано на период с 21:00 23 сентября до 18:00 24 сентября. Об этом сообщается в социальных сетях ГП НО «Нижегородэлектротранс».

Согласно информации, такие неудобства связаны с проведением аварийно-восстановительного ремонта трамвайных путей. Также трамвай №21 изменит свой маршрут на это время. Он будет ходить по схеме: «Черный пруд - улица Красносельская - площадь Комсомольская - Московский вокзал». Неудобства эти временные, сразу после снятия ограничений трамваи продолжат курсировать в привычном режиме.

Нижегородцам стоит заранее продумать маршруты своих поездок.

В социальных сетях горожане поблагодарили предприятие за то, что они заранее предупреждают об изменениях в движении трамваев.

Напомним, ранее мы писали, что информация о переполненности автобусов А-71 не подтвердилась в Нижнем Новгороде. Проверку проводили в утренний час пик, после того как в колл-центр поступил звонок от горожан.

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