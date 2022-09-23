Фото: Юлия Горшкова

Два подростковых центра создаются в Нижегородской области в рамках реализации стратегической программы «Подростки России». В этих учреждениях будут работать специально обученные сотрудники. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы со своей стороны нашли внебюджетные средства и готовы помочь с ремонтом, полностью обеспечим техникой, специальным оборудованием для мастерских. Готовы также обучать и сопровождать специалистов центров, - рассказала уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Глава региона Глеб Никитин, в свою очередь, также поделился результатами пилотного проекта по профилактике социального сиротства в Нижегородской области. Также он рассказал о региональной поддержке и помощи семьям и детям в целом.

- Мы первый регион, который открыл «Хулиганодом». Благотворительный фонд «Жизнь без границ» организовал в Нижегородской области работу четырех центров за счёт привлечения грантовых средств. Там дети могут получить недостающие им внимание и поддержку – психологическую, юридическую, социальную, информационную, - рассказал Глеб Никитин.

В регионе в 2022 году была проведена работа с более чем 5 тысячами несовершеннолетними, стоящими на учёте по различным причинам. Кстати, более трети ребят с учёта уже сняли.

Напомним, что 12 февраля 2021 года в Нижнем Новгороде открылся центр наставничества для подростков "Хулиганодом". Здесь наблюдаются все аспекты наставничества: индивидуальное наставничество, обучение наставничеству, совместное времяпрепровождение. Наставники нередко в процессе этой деятельности становятся приёмными родителями, а подопечные обретают семью.

А в августе 2021 года сообщалось, что центры наставничества намерены открыть во всех районах Нижегородской области. В настоящее время уже подписано соответствующее соглашение.

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