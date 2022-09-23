Улицу Красная Слобода и участок набережной Гребного канала перекроют с 12 до 18 часов 23 сентября

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Движение автомобилей запретят по улице Красная Слобода и на участке набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Ограничения будут действовать в период с 12: 00 до 18:00 23 сентября. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Так, проезд будет запрещён по улице Красная Слобода на участке от Казанского съезда до набережной Гребного канала. Набережную Гребного канала перекроют на участке от улицы Красная Слобода до улицы Лысогорская.

- На подъездах к зоне проведения мероприятия установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - сообщает ведомство.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков. Объезд организуют по прилегающим улицам.

Напомним, что с 23 сентября и по 30 ноября движение автомобилей запретят от деревни Кузнечиха к ТИЗ «Покровская» до улицы Грушевая в Нижнем Новгороде.

А с 13 октября запрет на остановку и стоянку личных автомобилей будет введен на участке улицы Невзоровых в Нижнем Новгороде.

Также 195 участков дорог, ведущих к деревням и селам Нижегородской области, было отремонтировано с 2019 года по сентябрь 2022 года. В порядок было приведено почти 732 километра. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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