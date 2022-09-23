ГЖД не ограничивала продажу билетов в условиях частичной мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горьковская железная дорога не вводила ограничений на продажу билетов в условиях частичной мобилизации. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГЖД.

- В настоящий момент продажа билетов и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений, - пояснили в пресс-службе Горьковской магистрали.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Нижегородцам, соответствующим критериям о частичной мобилизации, необходимо явиться в военкоматы или в администрацию района 24 сентября. Как сообщили в призывной комиссии, это необходимо для уточнения документов воинского учета и определения возможности или необходимости мобилизации каждого конкретного человека.