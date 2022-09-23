Свет отключили в четырёх домах Ленинского района в Нижнем Новгороде 23 сентября

Временные отключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электроснабжение частично отключили в Ленинском районе Нижнего Новгорода 23 сентября. Отключения связаны с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Управления ГО ЧС.

Свет с 09:00 отсутствует в домах № 14/1, 18, 18/1, 16,1 по улице Премудрова. Электричество в квартиры вернётся в 14:00.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГО ЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее мы писали, что к вечеру 21 сентября в Нижнем Новгороде уже было включено 86% теплоисточников. Так, отопление дали в 5348 многоквартирных домов и 551 социальное учреждение.

- У нас нет волшебной кнопки, при нажатии на которую в момент включается отопление, - сказал Юрий Шалабаев во время своего пятничного эфира 9 сентября . - Это серьезный технологический процесс. Полноценная подача и выключение тепла занимает от двух до трех недель.

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