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Общество23 сентября 2022 6:35

Нижегородцам официально разрешат заготавливать древесину и собирать хворост в лесу

Соответствующие изменения готовятся принять в региональном законодательстве
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородцам официально разрешат заготавливать древесину и собирать хворост в лесу.

Нижегородцам официально разрешат заготавливать древесину и собирать хворост в лесу.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Нижегородской области хотят официально разрешить заготавливать древесину в лесах, собирать хворост и валежник. Соответствующий проект регионального закона «О заготовке лесных ресурсов гражданами для собственных нужд на территории Нижегородской области» обсуждали парламентарии на заседании комитета по экологии и природным ресурсам 21 сентября.

Когда закон будет принят, нижегородцы смогут заготавливать для личных нужд те лесные ресурсы, которые раньше брать было запрещено. В частности, жители региона смогут заготавливать древесную зелень, хворост, выкапывать деревья, кустарники и лианы. Для заготовки валежника разрешат пользоваться ручными пилами, топорами и легкими бензопилами. Также снимаются строгие ограничения по установлению объемов заготовки древесины на календарный год.

- Мы совместно с правительством Нижегородской области подготовили все необходимые документы и приняли решение снизить себестоимость при заготовке леса. Когда закон уже будет работать, мы вернёмся к обсуждению, чтобы посмотреть, во-первых, насколько увеличилось количество жителей, которые обращаются с просьбой о заготовке леса. И второе – как цена будет отражаться на спросе, - рассказал заместитель председателя комитета по экологии Андрей Тарасов.

Есть у этого закона еще один большой плюс – это положительное влияние на экологию. Если граждане сами очистят лес от поваленных деревьев, он станет только чище, а угроза пожаров будет снижена.