Нижегородка вместе с подельником обманула пенсионный фонд на 9 млн рублей и получила за это условный срок

5 лет условного срока получила риелтор за 21 эпизод мошенничества при получении выплат, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В 2016-2017 годах злоумышленница объединилась с директором кредитно-потребительского кооператива с целью незаконно обогатиться при помощи женщин, имеющих право на получение материнского капитала.

- Злоумышленники фиктивно оформляли договоры купли-продажи имущества, в результате чего похитили денежные средства отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области на общую сумму около 9 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемая признала свою вину, а ее подельник сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время приговор в отношении подсудимой уже вступил в законную силу.