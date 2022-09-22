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Происшествия22 сентября 2022 13:48

Пожар случился в здании военкомата в Нижнем Новгороде 21 сентября

Возгорание было потушено до приезда пожарных
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Пожар произошел в здании военкомата в Нижнем Новгороде вечером 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание случилось в военном комиссариате Канавинского района – он располагается в старом двухэтажном здании на улице Пешкова. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 20:11.

- На момент прибытия первых подразделений было задымление. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пожар был ликвидирован до прибытия, - рассказали подробности в МЧС.

В настоящее время причина возгорания устанавливается.