Олег Лавричев провел объезд по вопросам благоустройства территорий Советского района

21 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев совместно с главой администрации Советского района Сергеем Колотовым и его заместителем Сергеем Костюниным провел объезд по вопросам благоустройства территорий Советского района.

В ходе выездного мероприятия комиссия осмотрела ряд дорог, дворовых проездов и территорий, ремонт которых предполагается в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» в 2023 году.

Первой точкой объезда стала улица Горбатовская, ведущая к школе №135. Там планируется частично заменить асфальтовое покрытие и обустроить освещение. Так как территория находится на границе двух районов, планируется отдельно обсудить вопрос асфальтировки подходов к школе и обустройство освещения с администрацией Приокского района.

«Здесь очень необходимо освещение, особенно в зимнее время, так как по этим дорогам дети ходят в школу», – сказал Олег Лавричев.

Также спикер городской Думы обратил внимание на свалку, образовавшуюся около магазина. Представители районной администрации взяли в работу решение вопроса оперативной очистки данного участка от мусора.

Затем участники выездного совещания осмотрели часть улицы Яснополянской, где расположены частные жилые дома. Ее также предложено заасфальтировать в рамках проекта «Вам решать». По словам Сергея Колотова, это нужно в том числе и для обеспечения беспрепятственного проезда машин служб экстренного реагирования. В ближайшее время сотрудники администрации района выйдут на объект и составят смету всех необходимых работ.

Третьей точкой объезда стал переулок Светлогорский. От имени всех активных жителей близлежащих домов член правления ТСЖ «Светлогорский 2» Наталья Дука обратилась к Олегу Лавричеву с вопросом установки детской площадки внутри домов №2 и №4 по переулку Светлогорский и дома №3 по улице Косогорной. Олег Лавричев принял решение оказать помощь.

Председатель ТСЖ «Светлогорский» Виталий Корепанов указал собравшимся на необходимость ремонта дороги вдоль дома №3 по улице Косогорной и создания тротуара около дома №4 по улице Светлогорской.

Также жители микрорайона высказали просьбу снести гаражи для дальнейшего благоустройства территории и включить в план реконструкции недавно отремонтированный пешеходный мост, соединяющий переулок Светлогорский с улицей Пушкина. По информации администрации района, замена деревянного покрытия моста позволила временно решить проблему передвижения. Вместе с тем, на данном участке предполагается возведение нового моста из алюминиевых конструкций. Заявка на строительство сетей освещения вдоль моста включена в концессионное соглашение.

Один из местных жителей Вадим Сухов предложил увеличить высоту бордюрного камня с торцевой стороны дома №3 по улице Косогорной, чтобы мусоровоз, выезжая на бордюр, не портил газон и не ломал саженцы. Также мужчина рассказал об опасности открытых люков во дворах домов. Сергей Костюнин заверил, что в ближайшее время проведет выезд на объект по этому вопросу с представителями Административно-технической инспекции Нижнего Новгорода.

В свою очередь, Сергей Колотов отметил, что на этом участке также запланирована асфальтировка дороги, которую планируется завершить к весне 2023 года. Здесь же, около дома №3 по улице Косогорной, может появиться еще одна детская площадка по проекту «Вам решать».

«Администрация периодически выделяет средства на установку детских площадок, поэтому мы ищем подходящие места размещения заранее. Эта муниципальная территория может стать приоритетной», – пояснил глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Жители домов №2 и №4 по переулку Светлогорский и дома №3 по улице Косогорной пожаловались на плохую уборку снега около домов в зимний период. Олег Лавричев отметил, что прошлая зима выдалась очень снежной и напомнил, что администрация города заключила контракты на поставку коммунальных и снегоуборочных машин.

В завершении объезда участники комиссии осмотрели дороги вдоль домов №4-№10 по улице Косогорной и решили также включить их в план асфальтировки на будущий год.