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Общество22 сентября 2022 8:33

Готовность дорожных предприятий к работе в осенне-зимний период обсудят депутаты городской Думы

Заседание постоянной комиссии Думы по транспорту и дорожному хозяйству состоится 23 сентября
Готовность дорожных предприятий к работе в осенне-зимний период обсудят депутаты городской Думы

Готовность дорожных предприятий к работе в осенне-зимний период обсудят депутаты городской Думы

23 сентября 2022 года в 10:00 в городской Думе Нижнего Новгорода состоится заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Депутаты рассмотрят вопросы готовности дорожных предприятий Нижнего Новгорода к работе в осенне-зимний период, ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и проекта инициативного бюджетирования «Вам решать».

Также в рамках мероприятия запланировано обсуждение предлагаемых изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.

Всего в повестке заседания четыре вопроса.