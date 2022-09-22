Нижегородское «Торпедо» со счетом 4:3 обыграло «Трактор» в домашнем матче КХЛ 21 сентября

Эта победа стала третьей подряд на счету нижегородской команды. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 4:3 обыграла челябинский «Трактор» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, состоявшемся 21 сентября. Как информирует пресс-служба нижегородского хоккейного клуба, свои шайбы в этом матче забили торпедовцы Максим Летунов, Даниил Веряев, Кенни Агостино и Алексей Кручинин.

Таким образом, нижегородская команда одержала третью победу подряд. Ранее натиска «бело-синих» не выдержали подмосковный «Витязь» и столичный «Спартак».

После матча главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поблагодарил болельщиков за мощную поддержку, ощущаемую с первых минут матча. В то же время тренер упомянул и о недочетах в работе своих подопечных.

- Мы сказали ребятам, что не нужно помогать сопернику, предоставляя ему большинство. Потому что там собраны люди, много лет поигравшие на хорошем уровне, люди, которые могут забить. В этом плане был небольшой «минус», который мы будем разбирать и о котором будем говорить. Но в целом это тоже рост команды, когда она проходит через такие моменты. Эти моменты будут повторяться, но желательно, чтобы не так часто, - сказал Ларионов.

По его словам, нижегородская команда активно играет при равных составах, поэтому важно было избежать большого количества удалений.

В целом же Ларионов заметил, что его подопечные провели приличный матч в плане построения игры и терпения.

В пятницу, 23 сентября, «Торпедо» на своем льду принимает омский «Авангард». Начало матча в 19:00.