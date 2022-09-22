Представители ресурсоснабжающих организаций рассказали депутатам о ремонте объектов инженерной инфраструктуры

21 сентября 2022 года в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству депутаты обсудили выполнение плана ремонта инженерных сетей ресурсоснабжающими организациями города в текущем году.

Как сообщил участникам заседания директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин, ремонт объектов инженерной инфраструктуры города в рамках субсидии, предоставленной из Фонда реформирования ЖКХ в объеме более 5 млрд рублей, выполнен ресурсоснабжающими организациями на 80%. План ремонта тепловых сетей, предусмотренный в общем объеме 113,7 км, выполнен на 75%.

Депутатам рассказали, что в эксплуатации у АО «Теплоэнерго» находится 112 тепловых источников, общая протяженность сетей которых составляет 1700 км. Все теплосетевое хозяйство готово к работе в отопительный сезон и сейчас оперативно переводится на зимний режим работы – более двух третей объектов уже получают тепло. В этом году компанией будет обеспечена замена около 95 км тепловых сетей. Сейчас выполнен ремонт на 63 км.

Подготовка котельных к отопительному сезону «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация» также полностью завершена. В этом году компания отремонтирует 15,75 км.

По информации представителей «Нижегородского водоканала», выполнены следующие работы: перекладка и санация сетей водоснабжения и водоотведения – 16,7 км (53% от общего объема), ремонт колодцев – 1895 ед. (78% от общего объема), замена запорно-регулирующей арматуры – 515 ед. (85% от общего объема), замена пожарных гидрантов – 150 ед. (72% от общего объема). Все работы планируется завершить до конца года.

Депутаты обратили внимание представителей компании «ЕвроСибЭнерго» на то, что в этом году будет выполнена замена только 3% сетей из необходимых 5%. Заместитель председателя по городскому хозяйству Владимир Аношкин подчеркнул, что в этом случае необходимо принимать дополнительные меры по подготовке к отопительному сезону.

Также члены профильной комиссии отметили, что объем выполненных работ по замене инженерной инфраструктуры «Нижегородским водоканалом» на данный момент выполнен примерно на 50% от запланированного на 2022 год. По словам генерального директора «Нижегородского водоканала» Павла Маркова, до конца года запланированные работы будут завершены.

Кроме того, в ходе заседания представители ресурсоснабжающих организаций города обратились к депутатам за помощью в подготовке заявки для участия в федеральной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Также депутаты обсудили подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города к осенне-зимнему периоду.

По информации профильного департамента, эксплуатацию объектов теплоэнергетики в Нижнем Новгороде осуществляют 67 теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Как сообщил Денис Скалкин, по состоянию на 15 сентября, теплоснабжающими организациями подготовлен 251 источник тепловой энергии. 180 из 251 источника включены в работу. На текущий момент обеспечены теплоснабжением 3679 из 8231 многоквартирного дома, а также 425 из 676 объектов социальной сферы.

Во время обсуждения вопроса об обеспечении жителей города качественной горячей водой депутатам рассказали, что индивидуальные тепловые пункты необходимо установить в 210 многоквартирных домах. С региональными органами власти была согласована «дорожная карта» по выполнению необходимых работ. Начиная с 2023 года в бюджете города будет ежегодно предусмотрено 273 млн рублей на данные цели.

В этом году планируется завершить работы по установке индивидуальных тепловых пунктов в 29 детских садах и школах, чтобы закрыть вопрос по оборудованию ИТП в детских социальных учреждениях.