Продовольственная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября

Торговая площадка будет работать на проспекте Ленина до 25 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Продовольственная ярмарка пройдет на проспекте Ленина прямо в Нижнем Новгороде. Посетить её нижегородцы смогут с 10:00 до 17:00 с 23 по 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фермеры, сельскохозяйственные организации, личные подсобные хозяйства Нижегородской области и предприятия представят на ярмарке широкий ассортимент продукции – молоко, творог, сыр, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты.

- Покупатели смогут приобрести на ярмарке мёд, картофель и овощи нового урожая, а также изделия художественных промыслов, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Напомним, что с 11 по 20 марта в Нижнем Новгороде проходила Всероссийская ярмарка обуви и текстиля. Свою продукцию на ярмарке представляли российские предприятия и дизайнеры со всей страны.

Затем 8 и 9 апреля в рамках проекта «Учись в Нижнем!» в городе проходила ярмарка нижегородских вузов. Абитуриенты и их родители могли пообщаться с представителями университетов и получить необходимую информацию о приемной кампании.

С 15 июня по 31 июля в Нижнем Новгороде также прошла разовая тематическая ярмарка, на которой представят изделия мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил расширить ассортимент "Ярмарок выходного дня" в Нижнем Новгороде.

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