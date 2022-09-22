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Общество22 сентября 2022 8:03

Продовольственная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября

Она будет расположена перед кинотеатром «Россия»
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Торговая площадка будет работать на проспекте Ленина до 25 сентября.

Торговая площадка будет работать на проспекте Ленина до 25 сентября.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Продовольственная ярмарка пройдет на проспекте Ленина прямо в Нижнем Новгороде. Посетить её нижегородцы смогут с 10:00 до 17:00 с 23 по 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фермеры, сельскохозяйственные организации, личные подсобные хозяйства Нижегородской области и предприятия представят на ярмарке широкий ассортимент продукции – молоко, творог, сыр, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты.

- Покупатели смогут приобрести на ярмарке мёд, картофель и овощи нового урожая, а также изделия художественных промыслов, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Напомним, что с 11 по 20 марта в Нижнем Новгороде проходила Всероссийская ярмарка обуви и текстиля. Свою продукцию на ярмарке представляли российские предприятия и дизайнеры со всей страны.

Затем 8 и 9 апреля в рамках проекта «Учись в Нижнем!» в городе проходила ярмарка нижегородских вузов. Абитуриенты и их родители могли пообщаться с представителями университетов и получить необходимую информацию о приемной кампании.

С 15 июня по 31 июля в Нижнем Новгороде также прошла разовая тематическая ярмарка, на которой представят изделия мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил расширить ассортимент "Ярмарок выходного дня" в Нижнем Новгороде.

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