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Общество22 сентября 2022 7:50

Нижегородские предприниматели могут снизить платежи по счетам Водоканала

Снизить плату за негативное воздействие на канализацию можно, подав декларацию
Нижегородские предприниматели могут снизить платежи по счетам Водоканала

Нижегородские предприниматели могут снизить платежи по счетам Водоканала

Значительно сократилось число обращений в Нижегородский водоканал от представителей бизнеса. Обращения касаются начисления платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за превышение нормативов состава сточных вод. За восемь месяцев 2022 года предпринимателями были представлены более 300 деклараций, половина из которых поступила от организаций с объемом водоотведения менее 30 кубических метров в сутки. На основании фактических результатов анализов сточных вод они подали декларации об их составе и свойствах.

– Водоканал при осуществлении контроля сточных вод предприятий и представителей бизнеса проверяет достоверность указанных данных, - поясняет директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Александр Гаврилов. - В случае, когда фактические состав и свойства сточных вод абонента лучше установленных параметров, мы производим перерасчет платы в сторону уменьшения. Конечно, в случае сброса в канализацию стоков с превышением загрязняющих веществ плата для юридических лиц серьезно возрастает.

Обязательным условием для предоставления декларации является наличие у юридического лица собственного выпуска в канализацию, в котором можно отобрать стоки до их смешения со стоками других абонентов. Дать полную информацию предпринимателям и рассказать о правилах составления деклараций готовы сотрудники отдела промышленного водоотведения инспекционного управления АО «Нижегородский водоканал». Получить консультацию можно по телефону 233-99-99 и через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала.

Фото: Александр Воложанин