Нижегородские предприниматели могут снизить платежи по счетам Водоканала

Значительно сократилось число обращений в Нижегородский водоканал от представителей бизнеса. Обращения касаются начисления платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за превышение нормативов состава сточных вод. За восемь месяцев 2022 года предпринимателями были представлены более 300 деклараций, половина из которых поступила от организаций с объемом водоотведения менее 30 кубических метров в сутки. На основании фактических результатов анализов сточных вод они подали декларации об их составе и свойствах.

– Водоканал при осуществлении контроля сточных вод предприятий и представителей бизнеса проверяет достоверность указанных данных, - поясняет директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Александр Гаврилов. - В случае, когда фактические состав и свойства сточных вод абонента лучше установленных параметров, мы производим перерасчет платы в сторону уменьшения. Конечно, в случае сброса в канализацию стоков с превышением загрязняющих веществ плата для юридических лиц серьезно возрастает.

Обязательным условием для предоставления декларации является наличие у юридического лица собственного выпуска в канализацию, в котором можно отобрать стоки до их смешения со стоками других абонентов. Дать полную информацию предпринимателям и рассказать о правилах составления деклараций готовы сотрудники отдела промышленного водоотведения инспекционного управления АО «Нижегородский водоканал». Получить консультацию можно по телефону 233-99-99 и через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала.

Фото: Александр Воложанин