Огромную свалку болгарских перцев обнаружили под Дзержинском

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
Уже не в первый раз жители деревни Гавриловка возле Дзержинска обнаруживают в лесу неподалёку огромную свалку болгарских перцев. Шокирующими снимками очевидцы вновь поделились в социальных сетях.
- Второй год подряд! За Гавриловкой, в лесу, кто-то разгрузился. Разбирай перчик, - написали в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».
Интернет-пользователи начали активно обсуждать случившееся. Одни предположили, что эта информация очередной «вброс», а другие, наоборот, обеспокоились.
- «Лучше сгниёт, чем опустим цену!». Видать по такому принципу работают продавцы, - написал нижегородец Андрей Владимиров.
- Выбрасывают не просто так, значит потребнадзор что-то нашёл, - рассудила местная жительница Мария Рыбакова.
- Распределительный центр какой-то сети не принял по качеству, а машина наёмная без оплаты в круг. Вот и результат, - пояснил пользователь Денис Смирнов.
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