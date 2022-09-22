Огромную свалку болгарских перцев обнаружили под Дзержинском

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Уже не в первый раз жители деревни Гавриловка возле Дзержинска обнаруживают в лесу неподалёку огромную свалку болгарских перцев. Шокирующими снимками очевидцы вновь поделились в социальных сетях.

- Второй год подряд! За Гавриловкой, в лесу, кто-то разгрузился. Разбирай перчик, - написали в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Интернет-пользователи начали активно обсуждать случившееся. Одни предположили, что эта информация очередной «вброс», а другие, наоборот, обеспокоились.

- «Лучше сгниёт, чем опустим цену!». Видать по такому принципу работают продавцы, - написал нижегородец Андрей Владимиров.

- Выбрасывают не просто так, значит потребнадзор что-то нашёл, - рассудила местная жительница Мария Рыбакова.

- Распределительный центр какой-то сети не принял по качеству, а машина наёмная без оплаты в круг. Вот и результат, - пояснил пользователь Денис Смирнов.

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