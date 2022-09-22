Пять вопросов об ОДН: «ТНС энерго НН» разъясняет, что входит в понятие «общедомовых нужд»

Гарантирующий поставщик электроэнергии ответил на пять часто задаваемых вопросов об общедомовых нуждах (ОДН) в многоквартирных домах.

1. Что такое общедомовое имущество и как начисляется ОДН жителям многоквартирных домов?

ОДН - это разница между объемом электроэнергии, зафиксированным общедомовым прибором учета, и суммарным объемом индивидуального потребления электроэнергии во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме. То есть из всего объема электроэнергии, поступившего в дом, вычитается сумма расхода по индивидуальным счетчикам (в расчет берутся либо показания, переданные самими жильцами, либо среднемесячный расход или норматив потребления, если показания не поступили). Получившаяся разница делится между всеми собственниками помещений пропорционально размеру площади каждого помещения многоквартирного дома.

В понятие общего имущества многоквартирного дома в части энергоснабжения входит освещение лестничных клеток, подвалов, чердаков, обеспечение работы лифтового хозяйства, антенных усилителей, домофонов, подкачивающих насосов, электроинструментов, которые используются для ремонта многоквартирного дома, и иного внутридомового оборудования.

2. Что изменилось в начислениях за ОДН в 2022 году?

До 1 сентября 2022 года жители многоквартирных домов с выбранной и реализованной формой управления (УК, ТСЖ, ТСН и т.д.) оплачивали электроэнергию на ОДН в рамках норматива потребления. Разницу между нормативом и фактическим объемом потребленной электроэнергии оплачивали управляющие компании (в случае, если протоколом общего собрания собственников не был определен иной порядок начислений за ОДН). С 1 сентября 2022 года потребленные ресурсы, которые используются для нужд общего пользования, жильцы оплачивают в полном объеме исходя из показаний общедомового счетчика.

3. Как теперь оплачивать электроэнергию, потребленную на содержание общедомового имущества?

Законом предложено в первом квартале каждого года производить корректировку платежей с доначислением собственникам сверхнормативного объема ОДН (при его наличии). Собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании могут выбрать альтернативный порядок расчета:

Рассчитываться ежемесячно за фактические объемы ОДН.

Рассчитываться за ОДН, определенный исходя из статистики среднемесячного потребления, с перерасчетом по итогам года.

4. Что влияет на платежи за ОДН?

Плата за содержание общего имущества может увеличиться по нескольким причинам:

Занижение показаний индивидуальных приборов учёта некоторыми жильцами.

Отсутствие квартирных счетчиков. Собственники, у которых их нет, платят за электроэнергию по нормативу потребления, а объем электроэнергии, который недобросовестные жильцы потребили сверх норматива, распределяется на ОДН.

Хищение электроэнергии. Если житель многоквартирного дома, которому отключили электроэнергию за долги, самовольно подключился к электросетям дома, то потребленный им объём электроэнергии учитывается общедомовым прибором учёта. Потому как потребитель числится «отключенным», начисления ему поставщик электроэнергии не ведет.

5. Как снизить плату за содержание общедомового имущества?

Прежде всего жителям многоквартирного дома необходимо передавать точные показания индивидуальных электросчётчиков с 23-го по 25 число каждого месяца. Именно в эти дни энергетики снимают показания с общедомового прибора учета.

В случае отсутствия индивидуального прибора учёта, клиенту необходимо обратиться в «ТНС энерго НН» за бесплатной установкой счётчика.

Если у жителей есть подозрения о самовольном подключении, им необходимо обратиться к гарантирующему поставщику электроэнергии или в свою управляющую компанию для проведения проверки и выявления незаконных подключений.