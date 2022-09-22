Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 22 сентября

Причиной отключений послужили плановые работы.
Фото: Архив "КП"
В четверг, 22 сентября, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили свет и горячую воду. Причиной отключений послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС.
Например, без света с 09:00 до 17:00 остались жители Московского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в доме №9 по улице Люкина.
Горячего водоснабжения с 09:00 до 16:00 отключили на улице Верхне-Печёрская в Нижегородском районе.
Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
Напомним, ранее мы писали, что в 70% зданий с централизованным отоплением в Нижнем Новгороде уже дали тепло. За сутки в работу было запущено 175 котельных, благодаря которым отопление поступило в 3598 многоквартирных домов.
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