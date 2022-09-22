Более 80 нижегородских медиков переехали работать в сельскую местность в 2022 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

83 нижегородских медика переехали работать в сельскую местность в 2022 году. Они стали участниками госпрограмм «Земский фельдшер» и «Земский доктор», которые нацелены на поддержку медиков, готовых работать в деревнях, поселках и малых городах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный минздрав.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, регион участвует в программе с 2012 года, и за эти десять лет в сельскую местность переехало 618 специалистов – 501 врач и 117 фельдшеров.

Федеральные программы, о которых идет речь, направлены на восполнение кадрового дефицита в сельской местности – именно эта задача является одной из основных национального проекта «Здравоохранения». В качестве стимула участникам программ дают поддерживающие выплаты: 1 млн рублей врачам и 500 тысяч – фельдшерам.

Вероятно, число нижегородских медиков, которые захотят переехать в глубинку по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор», в ближайшее время вырастет, поскольку, по данным минздрава, основной поток трудоустройства молодых специалистов приходится на сентябрь-октябрь.

СПРАВКА

ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях является одной из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение», который реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Национальный проект включает в себя 9 федеральных проектов:

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), «Развитие экспорта медицинских услуг» и «Программа модернизации первичного звена здравоохранения».