Работники нижегородских ОПК смогут получить отсрочку от мобилизации

Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области смогут получить отсрочку при частичной мобилизации, начавшейся 21 сентября в стране. Это следует из опубликованного указа о частичной мобилизации.

- Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Она будет действовать на период работы в этих организациях, - говорится в указе.

Напомним, ранее в комиссариате сообщили, какие категории граждан призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации. В частности, все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие на территории региона и получившие повестки, должны явиться в сроки и пункты, указанные в повестке.