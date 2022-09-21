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Общество21 сентября 2022 20:54

Работники нижегородских ОПК смогут получить отсрочку от мобилизации

Отсрочка будет действовать на время работы на предприятии
Василий КРОТОВ

Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области смогут получить отсрочку при частичной мобилизации, начавшейся 21 сентября в стране. Это следует из опубликованного указа о частичной мобилизации.

- Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Она будет действовать на период работы в этих организациях, - говорится в указе.

Напомним, ранее в комиссариате сообщили, какие категории граждан призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации. В частности, все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие на территории региона и получившие повестки, должны явиться в сроки и пункты, указанные в повестке.