Во время частичной мобилизации могут призвать нижегородских запасников

Во время частичной мобилизации на военную службу могут призвать нижегородских запасников. Соответствующий приказ выпустил военный комиссар Нижегородской области.

- Все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие на территории региона при получении повестки обязаны явиться в указанные призывные пункты. Причем это должно быть сделано в те сроки, что указаны в повестке, - говорится в приказе. - При себе им необходимо иметь документы, личные вещи, указанные в предписаниях и повестках.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал волонтеров и социальных работников оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям мобилизованных.

- Прошу волонтёров и социальных работников подключиться к решению срочных вопросов, связанных с текущими жизненными потребностями семей мобилизованных, - отметил глава региона.