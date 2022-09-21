Три участка дорог отремонтировали в Городецком районе

Дорога к садоводческому объединению «Зеленый остров» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт трех дорог в Городецком районе завершился и был принят госкомиссией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Работы были произведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Отремонтирована дорога протяженностью 2,3 км, ведущая к садоводческому объединению «Зеленый остров», а также к гидростроительной базе и шлюзам Горьковского водохранилища.

Вторым объектом, прошедшим приемку, стала дорога длиной 2,5 км. Ее привели в порядок для жителей населенных пунктов Дроздово, Ягодное, Лесное и Лазарево.

Около 4,5 км дороги отремонтировали для более 500 жителей села Шадрино.

Работы были выполнены подрядчиком в течении месяца. Госкомиссия приняла их без замечаний.

– В этом году в Городецком районе будет выполнен беспрецедентный объем ремонта. В нормативное состояние приведут дороги, соединяющие районы Нижегородской области, транзитные дороги, проходящие через крупные населенные пункты, и, конечно же, подъездные пути к деревням и селам. Все они сдаются раньше установленных контрактами сроков, при этом качество сохраняется на должном уровне. Гарантия подрядчика на выполненные работы составляет пять лет, – сообщил директор ГКУ НО «ГУАД» Владимир Тужилин.