Нижегородца задержали при попытке кражи 6 000 литров дизельного топлива Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородец был задержан сотрудниками полиции ОМВД России «Богородский» при попытке кражи горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В августе 2022 года в результате розыска был остановлен 29-летний водитель автомобиля «ГАЗ». Житель Нижнего Новгорода перевозил в фургоне машины 6 000 литров дизельного топлива в емкостях.

По данным министерства, мужчина, найдя пластиковую трубу, подумал, что по ней могут протекать горюче-смазочные материалы. Через несколько дней он вернулся к своей находке с шестью бочками. Задержанный перекачал дизельное топливо. Но он был остановлен, когда пытался выехать с места.

После выяснения сотрудниками полиции всех обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного статьей «покушение на кражу».

Дизельное топливо изъяли и вернули владельцу.

Задержанный признал свою вину и был заключен под стражу. Расследование продолжается. За совершенное им преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 6 лет.