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Происшествия21 сентября 2022 13:51

Сотрудники полиции изъяли у нижегородца более 2 тысяч доз наркотика

Возбуждено уголовное дело
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Сотрудники полиции изъяли у нижегородца более 2 тысяч доз наркотика

Сотрудники полиции изъяли у нижегородца более 2 тысяч доз наркотика

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли у нижегородца более 2000 разовых доз наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Наркополицейские совместно с силовым отрядом задержали 37-летнего мужчину в доме по улице Бекетова. Во время досмотра у него было найдено 2 свертка с наркотическим средством массой 2 грамма.

После этого был проведен обыск в квартире родственника задержанного, в Приокском районе. В результате обнаружили не только наркотики, но и оборудование для расфасовки и упаковки.

Опираясь на признаки преступления, предусмотренного статьей «покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере» возбуждено уголовное дело.

Мужчина признал свою вину и был заключен под стражу. Но следствие продолжается. За совершенное преступление задержанному грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.