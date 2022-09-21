Прокуратура подключилась к решению жилищной проблемы матери-одиночки в Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура подключилась к решению проблемы матери-одиночки в Нижнем Новгороде, которая не получила жилье от местной администрации. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Нижегородской области.

По решению суда в январе 2022 года местная администрация должна была обеспечить жильем мать-одиночку и ее ребенка с хроническими заболеваниями. Но семья так и не получила квартиру.

– По поручению прокурора Нижегородской области Андрея Травкина проводится проверка соблюдения жилищных прав льготной категории граждан и законодательства об исполнительном производстве, – отметили в ведомстве.

По данным департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода, решение суда было принято в августе 2022 года. После этого начали подбирать подходящую квартиру. Жилое помещение было зарезервировано, его в ближайшее время предложат семье.

Ранее сообщалось, что прокуратура Пильнинского района Нижегородской области намерена отстаивать в суде жилищные права 22 –летней девушки из категории детей сирот.