Нижегородцы собрали более 1,3 млн рублей в рамках благотворительной акции «Дети вместо цветов»

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» уже стала традиционной для Нижнего Новгорода, а от желающих перечислить деньги онкобольным детям не стало отбоя. В 2022 году в акции поучаствовало максимальное число нижегородцев, а также была собрана рекордная сумма – 1 357 246 рублей. Об этом сообщает пресс-служба фонда НОНЦ.

Участие приняли 282 класса и 59 школ. Собранные ими средства будут направлены на лечение 11-летней Полины Дмитриевой из Нижнего Новгорода. Девочка борется с острым лимфобластным лейкозом. Для лечение ей необходимо лекарство «Блинцито», один флакон которого стоит почти 185 тысяч рублей.

- Полине их нужно 23. Лекарство оплачено в полном объеме и доставлено в больницу. Полина сможет начать лечение в ближайшее время, - сообщают в фонде НОНЦ.

Напомним, что ежегодно нижегородские политики и деятели принимают участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Например, шестнадцатилетняя нижегородка Алёна Лупанова побывала на концерте легендарной группы «Ария». Мечту девочки исполнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

А 7-летнего Егора из Нижнего Новгорода посвятили в пожарные в День его рождения. Праздничное утро началось с чуда! Прямо к его дому в Новинках подъехали огнеборцы на «боевой» пожарной машине и забрали Егора вместе с его маленькой сестренкой Дариной и их мамой в небольшое, но очень увлекательное путешествие

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