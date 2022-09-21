Нижегородцам рассказали, как вернуть деньги за проезд в случае поломки автобуса

Нижегородцам не обязательно обращаться лично в автопарк, чтобы написать заявление на возврат средств за проезд на общественном транспорте. Об этом «КП-Нижний Новгород сообщили в «Нижегородпассажиравтотрансе».

- Возврат денежных средств пассажиру осуществляется в следующем порядке: пассажир излагает требования о возврате стоимости проезда и оплаченного провоза ручной клади в заявлении на имя руководителя филиала ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» по принадлежности транспортного средства. Заявление направляется в приемную руководителя или по электронному адресу mpnn@npat.ru, - рассказали на предприятии.

В заявлении необходимо указать фамилию имя и отчество, время, дату и место прекращения транспортной услуги (из-за чего возникла необходимость вернуть деньги), требования пассажира и контактные данные. На заявлении обязательно должны стоять дата его написания и подпись заявителя. Также необходимо прикрепить билет за проезд и провоз ручной клади.

Возврат средств производится в кассе предприятия.

Ранее сообщалось, что нижегородцам отказались возвращать деньги за проезд после поломки автобуса №68. Кондуктор посоветовала пассажирам звонить в автопарк.