На строительство пешеходного моста через реку Старка в Нижнем Новгороде уйдет 3,7 млн рублей

Новый пешеходный мост через реку Старка построят в Нижнем Новгороде за 3,7 миллиона рублей. В настоящее время завершен электронный аукцион по выбору подрядчика. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Пешеходный мост сделают из алюминиевых сплавов и оборудуют перилами, его длина будет достигать 18 метров, высота не более 1,6 метра, а ширина ходового полотна составит 1,8 метра. Мост будет расположен в районе улиц Гаражная и Сельская в Советском районе.

Деньги на выполнение работ поступят из средств городского бюджета на 2022 год в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода».

На построенный мост будет действовать гарантия сроком на 8 лет. К строительству планируется приступить в сентябре. Выполнить работы подрядчик должен за 60 дней.

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