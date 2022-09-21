Квартиру затопило после начала отопительного сезона в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Квартиру в Верхних Печерах затопило после начала отопительного сезона 20 сентября. Об этом сообщает издание GIPERNN.RU.

Происшествие случилось в квартире многоэтажного дома на улице Богдановича.

По словам хозяйки жилплощади Людмилы, причиной инцидента стала протечка радиатора. В этот момент в квартире никого не было, жительница находилась на даче. В результате данной аварии не только образовалась лужа на полу, но и к соседям снизу попала вода. Чтобы хоть как-то поправить эту ситуацию и отрегулировать радиатор, на место из другого города выехал сын Людмилы.

По словам жительницы Нижнего Новгорода, ДУК должен предупреждать о пуске тепла.

– Когда специалисты ДУКа выходят на регулирование систем ЦО, то есть после запуска тепла ресурсоснабжающими организациями, у них есть две недели, чтобы обойти все дома, открыть задвижки, проверить циркуляцию теплоносителя и устранить аварийные ситуации при их наличии. Перед такими обходами, действительно, вывешиваются объявления о регулировании систем ЦО. Но для этого у нас есть время, — отметили в ассоциации нижегородских ДУКов.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 20 сентября.