Члены совета молодых специалистов филиала «Нижновэнерго» провели уроки по электробезопасности.

В сентябре члены совета молодых специалистов филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» провели увлекательный урок по электробезопасности для учащихся 5 класса МАОУ «Школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов».

Ребятам рассказали об особенностях профессии энергетика, откуда берется электричество, как приходит к нам в дома, а также о безопасном поведении вблизи энергообъектов и безопасном использовании электроприборов.

В формате викторины школьники узнали как себя вести и куда обращаться в случае обнаружения поврежденных энергообъектов.

В подарок от сотрудников «Нижновэнерго» ребята получили не только полезные знания об электроэнергетике, но и памятные подарки к новому учебному году, которые им помогут закрепить полученную информацию.

«Электроэнергия заняла настолько прочное место в нашей жизни, что сейчас обойтись без нее просто невозможно. Но, оказывая огромную помощь людям, электроэнергия таит в себе смертельную опасность для тех, кто не знает или пренебрегает правилами по электробезопасности, поэтому очень важно доносить эту информацию уже с детского возраста. Мы в филиале уделяем данному направлению значительное внимание и регулярно проводим подобные занятия с детьми школьного и дошкольного возраста», - сказал заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.