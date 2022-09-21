В 70% зданий Нижнего Новгорода дали отопление

Котельная. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В 70% зданий с централизованным отоплением в Нижнем Новгороде уже дали тепло. За сутки в работу было запущено 175 котельных, благодаря которым отопление поступило в 3598 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Отопление уже заработало в 425 учреждениях социальной сферы, в том числе в 228 детских садах, 115 школах, 65 учреждениях здравоохранения, - рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода Денис Скалкин.

В кратчайшие сроки тепло поступит и в учреждения соцзащиты, большинство из которых находится в жилых домах.

Также с 21 сентября до 5 октября по вопросам пуска тепла нижегородцы смогут позвонить по телефону «горячей линии»: 439-18-24. С понедельника по пятницу звонки принимаются с 8 утра до 8 вечера, а в субботу и воскресенье с 10 утра и до 4 вечера.

Напомним, в этом году отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал досрочно: в связи с резким похолоданием 6 сентября тепло начали давать в социальные учреждения - школы, детские сады, больницы. С 20 сентября тепло начнет поступать и в квартиры нижегородцев. Как отмечают специалисты, с начала пуска тепла до момента, когда оно начнет поступать в квартиры, может пройти не менее 3-5 дней. Эти сроки зависят не только от ресурсоснабжающих компаний, но и от ДУКов и ТСЖ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!