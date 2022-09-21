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Общество21 сентября 2022 9:19

641 камеру видеонаблюдения установят в Нижнем Новгороде к 2028 году

Они появятся в местах массового скопления граждан
Анастасия СТЕПАНЕНКО
641 камеру видеонаблюдения установят в Нижнем Новгороде к 2028 году

641 камеру видеонаблюдения установят в Нижнем Новгороде к 2028 году

Фото: Иван ВИСЛОВ

641 камеру видеонаблюдения установят в Нижнем Новгороде в местах массового скопления людей. Информация об этом была размешена на сайте госзакупок 19 сентября 2022 года.

По данным официального сайта, договор по предоставлению видеоданных с камер должен быть исполнен к декабрю 2028 года. На организацию плана закупки выделено 1,6 млрд. рублей.

Заказчиком объекта закупки является Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики».

По данным договора технического задания, работы по осуществлению устройства 641 камеры начнутся 1 декабря 2022 года. Также не менее 100 камер должно быть введено в эксплуатацию уже 1 июля 2023 года.

Ранее мы писали, что оборудование на 50 миллионов рублей закупят для спортивного стадиона «Локомотив» в Нижнем Новгороде.