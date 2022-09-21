Депутаты обсудят антитеррористическую защищенность объектов образования Нижнего Новгорода

22 сентября 2022 года в 14:00 в городской Думе Нижнего Новгорода состоится заседание постоянной комиссии по социальным вопросам. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Члены комиссии обсудят обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, культуры и спорта, в том числе и при проведении культурных, спортивных и массовых мероприятий.

Депутаты также ознакомятся с информацией по подготовке школ и организаций дополнительного образования Нижнего Новгорода к 2022 – 2023 учебному году.

Помимо этого, члены постоянной комиссии рассмотрят внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.

Всего в повестке заседания девять вопросов.

Уважаемые коллеги! На сайте городской Думы будет организована трансляция заседания.