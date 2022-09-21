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Общество21 сентября 2022 9:08

Депутаты обсудят антитеррористическую защищенность объектов образования Нижнего Новгорода

Заседание постоянной комиссии Думы по социальной политике состоится 22 сентября
Депутаты обсудят антитеррористическую защищенность объектов образования Нижнего Новгорода

Депутаты обсудят антитеррористическую защищенность объектов образования Нижнего Новгорода

22 сентября 2022 года в 14:00 в городской Думе Нижнего Новгорода состоится заседание постоянной комиссии по социальным вопросам. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Члены комиссии обсудят обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, культуры и спорта, в том числе и при проведении культурных, спортивных и массовых мероприятий.

Депутаты также ознакомятся с информацией по подготовке школ и организаций дополнительного образования Нижнего Новгорода к 2022 – 2023 учебному году.

Помимо этого, члены постоянной комиссии рассмотрят внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.

Всего в повестке заседания девять вопросов.

Уважаемые коллеги! На сайте городской Думы будет организована трансляция заседания.