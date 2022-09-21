Более 150 водителей автобусов НПАТ ушли на больничный. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде более 150 водителей «Нижегородпассажиравтотранса» ушли на больничный, в связи с чем наблюдается недовыпуск автобусов на линии. Об этом сообщил генеральный директор НПАТ Олег Дрига в ходе заседания еженедельного штаба по транспорту 20 сентября.

Во время заседания транспортные предприятия отчитывались о принятых мерах по улучшению работы в вечернее и ночное время. Так, перевозчики увеличили число автобусов на маршрутах Т-18, Т-45, Т-65, Т-67, Т-83, Т-87, стабильно по вечерам ходят трамваи и троллейбусы. Однако, по словам руководителя центральной диспетчерской службы пассажирского транспорта ЦРТС Татьяны Наумовой, навигационная система фиксирует, как много автобусов и маршруток отправляется в парк уже после 19.30, после вечернего часа пик.

Директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов в свою очередь предупредил перевозчиков, что на этой неделе пройдет еще два рейда по соблюдению водителями графиков работы, которые могут стать причиной крупных неприятностей для транспортных предприятий.

- Сегодня мы формируем негативный рейтинг пассажирских предприятий, который станет основой для обращений в суд с целью запрета работать на городских маршрутах, - сообщил Артем Бафанов.

Ранее сообщалось, что в НПАТ не хватает более 500 водителей.