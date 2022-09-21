Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 5:56

Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 21 сентября

Отключения запланированы в Советском и Канавинском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 21 сентября.

Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 21 сентября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 21 сентября. Отключения запланированы в Советском и Канавинском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Советском районе без горячей воды останутся жильцы четырех домов по адресам: бульвар 60-летия Октября,28, Маршала Рокоссовского, 19, Ванеева,110/30а,110/30. Воды здесь не будет с 9 до 14 часов.

В Канавинском районе горячую воду отключат на улице Касимовской в домах №19,19а,17,21. Ее не будет также с 9 до 14 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.