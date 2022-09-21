Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 21 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 21 сентября. Отключения запланированы в Советском и Канавинском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Советском районе без горячей воды останутся жильцы четырех домов по адресам: бульвар 60-летия Октября,28, Маршала Рокоссовского, 19, Ванеева,110/30а,110/30. Воды здесь не будет с 9 до 14 часов.

В Канавинском районе горячую воду отключат на улице Касимовской в домах №19,19а,17,21. Ее не будет также с 9 до 14 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.