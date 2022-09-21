Юрий Коробов: «Государство может помочь бизнесу сохранить памятники»

Бизнес-инвестиции способны спасти большинство объектов культурного наследия, считает эксперт Юрий Коробов.

Аналитику сферы внутреннего туризма и пакет предложений по сохранению объектов культурного наследия представил эксперт-эколог, председатель совета директоров АО "Берега" Юрий Коробов.

"Развитию внутреннего туризма государство способствует разными программами – от профильного нацпроекта до туристического кэшбека. К сожалению, нехватка инфраструктуры все еще сдерживает рост отрасли, - отмечает Юрий Коробов в тематическом интервью "Российской газете". - Помочь здесь может бизнес: открыть новые отели, турбазы, рестораны, обустроить места для отдыха и развлечений в точках притяжения туристов и т. д. Но, к сожалению, чрезмерные законодательные ограничения зачастую мешают деятельности инвесторов".

По мнению эксперта, сложную ситуацию представляют ограничения, связанные с использованием участков, прилегающих к объектам культурного наследия (ОКН), прибрежных защитных полос и других охраняемых зон. Председатель совета директоров АО "Берега" Юрий Коробов считает, что есть ряд мер, которые помогут; сделать такие территории более доступными для бизнеса.

Если расширить возможности коммерческого использования ОКН, у государства тоже будет больше средств для содержания памятников.

По словам Юрия Коробова, во всем мире развитием необходимой инфраструктуры рядом с туристическими объектами – памятниками архитектуры, природными достопримечательностями – занимается бизнес или государство вместе с бизнесом. В России же инвесторы часто наталкиваются на законодательные препоны из-за чрезмерных ограничений в использовании объектов культурного наследия (ОКН).

«Без сомнения, все такие объекты нужно охранять и поддерживать в первозданном виде, – объясняет Юрий Коробов. - И определенные действия с ними должны быть однозначно запрещены – снос, перестройка и т.д. Но при этом условия для законопослушного бизнеса нужно улучшать. Чрезмерные ограничения, как ни парадоксально, не защищают объекты культурного наследия, а, напротив, приводят к их упадку и разрушению. Увы, ресурсы государства ограничены, да и руки порой до всего не доходят, а памятники тем временем ветшают".

В качестве примера эксперт приводит ситуацию с одной из старейших железнодорожных станций на территории Москвы - «Покровское-Стрешнево», которая сегодня под угрозой разрушения. Здание построено в 1908 году, имеет статус ОКН, но уже около 40 лет находится в запустении. Аналогичные примеры есть и в Нижнем Новгороде, где, по данным общественников, за последнее десятилетие уничтожено более десятка ОКН, и на месте снесенных купеческих особняков выросли новостройки.

"К счастью, есть и противоположные примеры - в том же Нижнем Новгороде частный предприниматель Федор Верховодов приобрел и восстановил два исторических здания. В Павловске восстановлен знаменитый замок Бип — Бастион императора Павла, построенный в конце XVIII века. Сейчас здесь прекрасный отель", - отмечает Юрий Коробов. И подчеркивает, что таких примеров станет гораздо больше, если расширить возможности коммерческого использования ОКН, ведь и у бизнеса, и у государства будет больше средств для содержания тех же памятников.

«Необходимо совместно с Министерством культуры РФ разработать и принять поправки в федеральное законодательство - включить в закон четкие критерии ограничения хозяйственной деятельности в охранных зонах ОКН и размещения в них объектов некапитального строительства, – объясняет эксперт-эколог Юрий Коробов. - Я уверен, что в результате принятия этих поправок интерес инвесторов к ОКН и развитию познавательного туризма вырастет, ведь в этой сфере можно реализовать оригинальные и прибыльные проекты. Идей у предпринимательского сообщества море. Например, в Тверской области хотят открыть ресторан-музей «Стрельна» —копию Путевого дворца Петра I в Петергофе, где можно будет и посмотреть выставочную экспозицию, и вкусно пообедать. На мой взгляд, такой подход пойдет на пользу и государству, и бизнесу».