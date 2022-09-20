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Общество20 сентября 2022 18:03

Балахнинский «Континент ЭТС» получил 40 млн рублей от регионального фонда развития промышленности

Предприятие развивает производственную систему в рамках нацпроекта
Павел МАЙОРОВ
Балахнинский «Континент ЭТС» получил 40 млн. рублей от регионального фонда развития промышленности

Балахнинский «Континент ЭТС» получил 40 млн. рублей от регионального фонда развития промышленности

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Балахнинский «Континент ЭТС» получил 40 млн. рублей от регионального фонда развития промышленности на организацию нового производства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Специализация «Континент ЭТС»: разработка и производство электротехнической продукции.

– ООО «Континент ЭТС» получило два льготных займа по 20 миллионов рублей по программам регионального фонда развития промышленности «Стабильность производства» и «Поддержка производства». Благодаря этой поддержке компания запускает новое импортозамещающее производство промышленных контроллеров в Нижнем Новгороде, – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. – На сегодняшний день по программе «Стабильность производства» и «Поддержка производства» фонд одобрил 25 проектов, направленных и на импортозамещение, на сумму более 600 миллионов рублей.

По словам генерального директора «Континент ЭТС» Александра Алексеева, с 2018 года предприятие многого добилось благодаря различным видам господдержки.