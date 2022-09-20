Фестиваль «Вазари» пройдет в Кремле Нижнего Новгорода с 23 по 25 сентября ФОТО: сайт фестиваля «Вазари»

Фестиваль, популяризирующий искусство (12+), пройдет в Кремле Нижнего Новгорода с 23 по 25 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте фестиваля «Вазари».

Программу мероприятий можно наблюдать в здании Арсенала. Также она будет транслироваться в сообществе ВКонтакте «Вазари. Фестиваль текстов об искусстве». Вход на фестиваль свободный.

В 2022 году темой «Вазари» станет музыка. Так, каждый день мероприятий обладает своим названием: день композитора, день исполнителя и день слушателя.

Стоит отметить, что фестиваль включает лекции и дискуссии, концертную программу и образовательную программу для взрослых и детей.

Кроме того, пройдет книжная выставка-ярмарка «Вазари». В дни работы книжной ярмарки пройдут презентации издательств и общение с авторами. Магазин будет работать в лектории с 12.00 до 20.00.