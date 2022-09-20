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Происшествия20 сентября 2022 14:53

Финансовый директор нижегородской компании пойдет под суд за неуплату налогов на сумму более 600 млн. рублей

Составленные им налоговые декларации оказались фиктивными
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Финансовый директор нижегородской компании пойдет под суд за неуплату налогов на сумму более 600 млн. рублей

Финансовый директор нижегородской компании пойдет под суд за неуплату налогов на сумму более 600 млн. рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудник коммерческой организации предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Заместитель финансового директора ООО ПКФ «Гармония» обвиняется в преступлении, предусмотренного статьей «организация уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате в особо крупном размере».

По версии следствия, обвиняемый не осуществлял обязательные выплаты, составляя налоговые декларации на добавленную стоимость ООО «ЮТА-НН». Эти нормативно-правовые акты содержали ложные сведения о сделках с фиктивными контрагентами. Документы подписывал и давал направление в налоговый орган генеральный директор ООО «ЮТА-НН». Эти лица причинили бюджету государства ущерб на сумму более 600 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого будет направлено на рассмотрение в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода.

– Директор ООО «ЮТА-НН» ранее признан судом виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, – отметили на сайте прокуратуры.