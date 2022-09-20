Финансовый директор нижегородской компании пойдет под суд за неуплату налогов на сумму более 600 млн. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудник коммерческой организации предстанет перед судом в Нижнем Новгороде за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Заместитель финансового директора ООО ПКФ «Гармония» обвиняется в преступлении, предусмотренного статьей «организация уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате в особо крупном размере».

По версии следствия, обвиняемый не осуществлял обязательные выплаты, составляя налоговые декларации на добавленную стоимость ООО «ЮТА-НН». Эти нормативно-правовые акты содержали ложные сведения о сделках с фиктивными контрагентами. Документы подписывал и давал направление в налоговый орган генеральный директор ООО «ЮТА-НН». Эти лица причинили бюджету государства ущерб на сумму более 600 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого будет направлено на рассмотрение в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода.

– Директор ООО «ЮТА-НН» ранее признан судом виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, – отметили на сайте прокуратуры.