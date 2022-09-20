Депутаты городской Думы обсудят выполнение плана по ремонту инженерной инфраструктуры в Нижнем Новгороде

21 сентября 2022 года в 14:00 состоится очередное заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Депутаты обсудят выполнение плана ремонта инженерных сетей ресурсоснабжающими организациями Нижнего Новгорода в 2022 году. По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры города, при проведении ремонтной кампании особое внимание уделялось участкам, включенным в федеральные программы «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».

Также члены профильной комиссии заслушают доклады о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города к осенне-зимнему периоду и о мерах, принимаемых ресурсоснабжающими организациями для повышения качества воды в Нижнем Новгороде.

В повестке заседания комиссии четыре вопроса.