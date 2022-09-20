Нижегородцам рассказали, когда тепло поступит в квартиры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде сегодня стартовал отопительный сезон: коммунальщика предстоит запустить в работу 250 котельных, которые обеспечат теплом более 8 тысяч жилых домов. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- В самих домах после запуска котельных начнутся работы по доведению тепла до каждой квартиры силами домоуправляющих организаций, - отметил глава города.

Как рассказал директор департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин, на это потребуется от 3-5 дней, а в сложных случаях – еще больше.

- Ресурсоснабжающая организация обеспечивает работу самой котельной, ее запуск в работу, и заполнение системы теплоснабжения. Центральные трубопроводы, которые расположены на улицах города, потом при доведении теплоносителя до стены многоквартирного дома уже домоуправляющая компания организует работы по регулировке подачи тепла в стояки, - пояснил Денис Скалкин.

Напомним, в этом году отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал досрочно в связи с ранним похолоданием. Уже 6 сентября тепло начало поступать в социальные учреждения: школы, детские сады и больницы.