Депутаты считают важным продолжение системной работы городской администрации по демонтажу несанкционированных сооружений

20 сентября 2022 года на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии депутаты обсудили план мероприятий по сносу и демонтажу самовольных построек и незаконно размещенных объектов движимого имущества, находящихся на территории Нижнего Новгорода.

По информации городского департамента благоустройства в 2021 году в рамках исполнения плана был выполнен демонтаж 1823 сараев и гаражей. В этом - снесено уже 325 объектов, до конца года планируется демонтировать еще 480 самостроев.

Как отмечают специалисты, зачастую незаконные постройки препятствуют проведению работ по благоустройству территорий. Кроме того, плановый демонтаж продиктован необходимостью соблюдения норм безопасности граждан.

«Одно из последних обращений по этому вопросу поступило ко мне от жителей округа с улицы Яблоневой. Граждане жалуются на сараи, расположенные вблизи жилых домов. Эти самовольные постройки давно заброшены и недавно там случился пожар», - высказалась по итогам доклада заместитель председателя комиссии Оксана Дектерева.

В свою очередь, председатель комиссии Герман Карачевский, подводя итоги обсуждения отметил, что такие объекты есть на каждом избирательном округе.

«Жители часто обращаются к депутатам с вопросами, когда снесут такие аварийные сооружения, расчистят и благоустроят ту или иную территорию, в первую очередь, именно по причине беспокойства за жизнь и здоровье людей. Поэтому важно, чтобы городская администрация продолжала системно заниматься работой по демонтажу несанкционированных строений и своевременно информировала о своих планах депутатский корпус для предметного общения с гражданами», – подчеркнул депутат.