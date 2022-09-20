Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение в 14 регионах ЦФО и ПФО.

Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут оперативные работы по восстановлению энергоснабжения, нарушенного из-за прохождения мощного южного циклона.

С вечера 18 сентября особый режим и режим повышенной готовности были введены в 14 филиалах Обществ в связи с прогнозом об усилении ветра до 23 м/с. В некоторых районах штормовой ветер сопровождался сильным ливнем и смерчевыми явлениями.

Энергетики были заранее обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации технологических нарушений. Организовано оперативное взаимодействие с силами МЧС, руководством регионов и муниципальных образований.

В настоящее время энергоснабжение большинства потребителей восстановлено, но поскольку по прогнозу синоптиков неблагоприятные погодные явления сохранятся, все силы и средства энергетиков останутся мобилизованными для срочного проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ.

«Мы постоянно готовы к оперативному реагированию на самые сложные ситуации. От этого напрямую зависит исполнение нашей основной задачи — обеспечение надёжного электроснабжения. Несмотря на непогоду, в любых, даже самых сложных условиях мы мобилизуем все необходимые силы, чтобы в кратчайшие сроки восстановить бесперебойную подачу электроэнергии всем объектам, до последнего потребителя», — подчеркнул генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.