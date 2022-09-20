Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 13:48

Нижегородский футбольный тренер Виктор Владющенков умер в возрасте 70 лет

Он был одним из лучших вратарей горьковского футбола
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородский футбольный тренер Виктор Владющенков умер в возрасте 70 лет. Фото: ФК "Пари НН"

Нижегородский футбольный тренер Виктор Владющенков умер в возрасте 70 лет. Фото: ФК "Пари НН"

Нижегородский футбольный тренер, звезда горьковского футбола Виктор Владющенков ушел из жизни 20 сентября. Ему было 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Пари НН».

Виктор Владющенков был одним из лучших вратарей за всю историю горьковского футбола. В 70-е годы он выступал за горьковскую команду «Волга», московские клубы ЦСКА-Д и «Спартак», владимирское «Торпедо» и другие. В мини-футболе играл за команды КСМ-24, «Дина», ЦСКА, КПРФ, «Норильский никель». Являлся тренером по мини-футболу, воспитывал новое поколение спортсменов.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича.