Нижегородский футбольный тренер Виктор Владющенков умер в возрасте 70 лет. Фото: ФК "Пари НН"

Нижегородский футбольный тренер, звезда горьковского футбола Виктор Владющенков ушел из жизни 20 сентября. Ему было 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Пари НН».

Виктор Владющенков был одним из лучших вратарей за всю историю горьковского футбола. В 70-е годы он выступал за горьковскую команду «Волга», московские клубы ЦСКА-Д и «Спартак», владимирское «Торпедо» и другие. В мини-футболе играл за команды КСМ-24, «Дина», ЦСКА, КПРФ, «Норильский никель». Являлся тренером по мини-футболу, воспитывал новое поколение спортсменов.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича.